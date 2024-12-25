القهوة.. درع واقٍ ضد سرطان الرأس والرقبة: دراسة تكشف الفوائد المذهلة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعلم أن مشروبك الصباحي المفضل قد يكون سلاحًا سريًا في مكافحة السرطان؟ كشفت دراسة جديدة أجريت في كلية الطب بجامعة يوتا الأمريكية ومعهد هانتسمان للسرطان عن علاقة قوية بين شرب القهوة وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

كيف تحمي القهوة من سرطان الرأس والرقبة؟

تشير الدراسة إلى أن المركبات الموجودة في القهوة تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على منع تطور الخلايا السرطانية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد القهوة على تنظيم نسبة السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان المرتبطة بمقاومة الأنسولين.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

انخفاض خطر الإصابة الإجمالي: الأشخاص الذين يشربون أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة 17% مقارنة بغير المدخنين.

حماية محددة: تقلل القهوة بشكل خاص من خطر الإصابة بسرطان الفم بنسبة 30%، وسرطان الحلق بنسبة 22%، وسرطان البلعوم السفلي بنسبة 41%.

حتى القهوة منزوعة الكافيين مفيدة: أظهرت الدراسة أن القهوة منزوعة الكافيين لها أيضًا تأثير إيجابي في الوقاية من بعض أنواع سرطان الرأس والرقبة.

كيف أجريت الدراسة؟

حلل الباحثون بيانات 14 دراسة سابقة شملت أكثر من 25 ألف مشارك، منهم مرضى سرطان الرأس والرقبة وأشخاص أصحاء. تم مقارنة عادات شرب القهوة بين المجموعتين لتحديد العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بالمرض.

ما هي أنواع سرطان الرأس والرقبة؟

يشمل سرطان الرأس والرقبة مجموعة متنوعة من السرطانات التي تصيب مناطق مختلفة في الرأس والرقبة، مثل الفم، الحلق، الأنف، والجيوب الأنفية.

أعراض سرطان الرأس والرقبة:

التهاب حلق مستمر

أوجاع الأذن

الصداع المتكرر

ألم في الوجه

ألم في الأسنان

بحة في الصوت

صعوبة في البلع

نزيف في الأنف

بقع بيضاء أو حمراء في الفم

نصيحة هامة:

على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، لا ينبغي الاعتماد على القهوة وحدها للوقاية من السرطان. من المهم اتباع نمط حياة صحي شامل، بما في ذلك التغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن التدخين والكحول.

هذا وتشير الدراسات الحديثة إلى أن شرب القهوة قد يكون له دور مهم في الوقاية من سرطان الرأس والرقبة. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب للحصول على نصائح طبية شخصية.