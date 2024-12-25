كأس العراق: نفط ميسان يواجه القاسم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الثاني في مسابقة كأس العراق بكرة القدم، فيلتقي الميناء مع ديالى الساعة 13:45 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الكهرباء مع الحسين، ميسان مع النفط، نفط ميسان مع القاسم، الكرمة مع مصافي الجنوب.

أمس، ولحساب الدور ذاته، فاز الموصل على أربيل بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في المباراة 0-0، وبيشمركو على كربلاء بركلات الترجيح أيضاً 4-2 بعد التعادل 0-0، ونوروز على نفط البصرة 1-0، وأمانة بغداد على الحدود 4-2، والطلبة على الغراف 2-1.