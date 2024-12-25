اخبار الخليج / اخبار الإمارات

كأس العراق: نفط ميسان يواجه القاسم

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر كأس العراق: نفط ميسان يواجه القاسم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الثاني في مسابقة كأس العراق بكرة القدم، فيلتقي الميناء مع ديالى الساعة 13:45 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الكهرباء مع الحسين، ميسان مع النفط، نفط ميسان مع القاسم، الكرمة مع مصافي الجنوب.

أمس، ولحساب الدور ذاته، فاز الموصل على أربيل بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في المباراة 0-0، وبيشمركو على كربلاء بركلات الترجيح أيضاً 4-2 بعد التعادل 0-0، ونوروز على نفط البصرة 1-0، وأمانة بغداد على الحدود 4-2، والطلبة على الغراف 2-1.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا