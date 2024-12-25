كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت النجمة اللبنانية كارول سماحة مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي تحتفل بأجواء عيد الميلاد المجيد بطريقة خاصة وأنيقة.

إطلالة كارول سماحة

ظهرت كارول سماحة وهي ترتدي جاكيت باللون الأحمر الجريء، الذي يعكس روح العيد، ونسقته مع بنطلون أسود ضيق، وحزام أنيق، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والرقي.

كارول اختارت ديكورًا بسيطًا ومبهرًا في الوقت نفسه؛ فقد وقفت بجانب مجسم غزال ذهبي مضاء بأضواء صغيرة، وسط خلفية من زهور البوينسيتيا الحمراء، ما أضاف أجواءً دافئة ومليئة بالسحر الاحتفالي.

وعلّقت على الصورة برسالة محبة قائلة: "نرجو أن نجد جميعًا الفرح في اللحظات الصغيرة والأمل في الليالي الهادئة والحب في القلوب التي نحتفظ بها".

الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور كارول ومحبيها، حيث عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها المميزة وأجواء الصورة المبهجة. وانهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وأسلوبها المتفرد، فيما هنأها البعض بمناسبة عيد الميلاد وتمنوا لها عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات.

كارول سماحة ليست غريبة عن إبراز روح الأعياد في إطلالاتها، فهي دائمًا ما تحرص على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها الشخصية والمهنية بلمسات إبداعية، تجعلها واحدة من أكثر النجمات قربًا من قلوب متابعيها.