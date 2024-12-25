ماهي حظوظ (الأبيض) لتجنب وداع مبكر لـ (خليجي 26)؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - وضع منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم نفسه في موقف حرج بحسابات التأهل إلى نصف نهائي (خليجي 26) بعد خسارته أمام الكويت صاحبة الضيافة 1-2، في مباراة تسيدها (الأبيض) وبلغت نسبة استحواذه فيها على الكرة 74 %، لكنه دفع ثمناً باهظاً في النهاية بسقوط قد يكلفه وداع البطولة من دور المجموعات وفقاً لما نشرته صحيفة (الخليج) الإماراتية.

وقالت الخليج: توقف رصيد (الأبيض) في المجموعة الأولى عند نقطة واحدة، وهو نفس رصيد قطر، بينما يتصدر منتخبا الكويت وعمان الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويلتقي (الأبيض) في الجولة الأخيرة منتخب عمان يوم الجمعة، ويلزمه الفوز الأكيد، وانتظار نتيجة لقاء الكويت وقطر لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى نصف النهائي.

وحسب لائحة البطولة، فإن فوز منتخبنا على عمان بفارق هدفين سيؤهله مباشرة إلى نصف النهائي، أما تعادله فيعني وداع البطولة، وفي حال فوزه بفارق هدف فسيتحدد الصعود بفارق الأهداف أولاً ثم عدد الإنذارات (اللعب النظيف) وأخيراً إجراء قرعة.

وعموماً خسر منتخبنا المباراة الأسهل حسب المجريات، من ناحية الاستحواذ والفرص المحققة، حيث سدد لاعبوه 19 تسديدة على مرمى الكويت، بينها 8 على المرمى، لكنه اكتفى بهدف، مقابل هدفين للكويت من ثلاث فرص محققة فقط.

والمثير أن هدفي الكويت أتيا مباشرة من خطأين لنفس المدافع (خليفة الحمادي) الذي لعب أسوأ مباراة له، حيث تأخر في تشتيت الكرة خلال الهدف الأول ليخطفها دحام ويسجل، ثم مرر بالخطأ إلى معاذ صاحب الهدف الثاني، كما أثر طرد المدافع الآخر كوامي على النتيجة، لاسيما أن هدف الفوز لـ (الأزرق) أتى بعد ثلاث دقائق من رفع البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 86.

إمكانية التعويض

وبإمكان منتخب الإمارات التعويض في مباراة عمان، وفوزه بفارق هدفين قد لا يكون صعباً أو مستحيلاً، لاسيما أنه كان الطرف الأفضل في مباراتي التعادل مع قطر 1-1 والخسارة أمام الكويت 1-2، لكنه دفع ثمن الأخطاء الفردية من المدافع السيئ الحظ خليفة الحمادي الذي كان تسبب أيضاً بركلة الجزاء التي سجل منها (العنابي) القطري هدفه الوحيد.