محمد التاجي يتصدر التريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد التاجي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن خضوعه لعملية جراحية، دون الكشف أي تفاصيل.

وخرج محمد التاجي في فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل المستشفى ليطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد إجراء العملية الجراحية، قائلًا: "أنا زي الفل حمد الله وكل حبايبي اللي كانوا قلقين عليا أنا بطمنهم على الصحتي حتى العملية معمولة ببنج نصفي أنا فايق وزي الفل".

محمد التاجي

آخر أعمال محمد التاجي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي الفنية هو مشاركته في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ويشارك معهم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.



أحداث مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تتوالى الأحداث.