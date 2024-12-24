الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 24-12-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر، وحركتها شمالية جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.