النصر يعلق على مفاوضات ضم يوسف النصيري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - علق نادي النصر السعودي، على المفاوضات القائمة مع المهاجم المغربي، يوسف النصيري، لاعب فنربخشة، تمهيداً لضمه خلال الفترة المقبلة.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن النادي السعودي يستهدف التعاقد مع النصيري لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي، أندرسون تاليسكا.

المستشار الإعلامي للنادي سعيد أبو داهش أعاد نشر تدوينة تشير إلى رفض النصيري الانتقال على سبيل الإعارة، على موقع التواصل الاجتماعي “X” ووصفها بأنها “معلومات كاذبة”.

ولم يوضح أبو داهش حقيقة تقدم العالمي بعرض جديد لضم النصيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر، أن يوسف النصيري انضم لصفوف النادي التركي، الصيف الماضي، قادماً من إشبيلية.