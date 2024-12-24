منتخب الكويت يتغلب على الإمارات في كأس الخليج العربي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - حقق المنتخب الكويتي فوزاً بالوقت القاتل على نظيره الإماراتي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي.

تقدم الأبيض الإماراتي أولاً عبر كايو كانيدو (د5)، ليرد الكويت بثنائية عبر محمد دحام (د16)، ومعاذ العنزي (د89).

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف عمان المتصدر بذات عدد النقاط، فيما تجمد رصيد الإمارات عند نقطة وحيدة في المركز الثالث، وقطر رابعاً بنقطة وحيدة.