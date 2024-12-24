نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب العراق ضيفا ثقيلا على نظيره البحريني يوم الأربعاء القادم الموافق 25 ديسمبر الحالي بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي "خليجي 26".
موعد مباراة العراق والبحرين
وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب العراق والبحرين مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مجموعة العراق والبحرين
1-البحرين 3 نقاط
2- العراق 3 نقاط
3- السعودية دون نقاط
4- اليمن دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6