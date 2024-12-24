نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم موقف شيكابالا من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استقر على ضم محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة الفريق امام طلائع الجيش وذلك بعد غياب شهر بسبب الإصابة.

شيكابالا يعود لقائمة الزمالك لأول مرة أمام طلائع الجيش

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "شيكابالا سيعود للقائمة في مباراة الغد ومشاركته في المباراة من عدمها في يد الجهاز الفني بقيادة جروس".

واختتم: "شيكابالا غاب عن الزمالك في مباريات بلاك بولز وإنيمبا والمصري بالكونفدرالية وسيراميكا والمحلة بالدوري".