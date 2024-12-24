“اليونيفيل” تدعو للإسراع في عملية انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حثت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجيش الإسرائيلي على تسريع انسحابه من جنوب لبنان، وذلك بعد قرابة شهر من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

وبحسب وكالات، شدد الجنرال أرولدو لوثارا، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، خلال زيارته إلى جنوب لبنان والاجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، على أهمية تسريع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وأكد لوثارا على الدور المحوري الذي تلعبه اليونيفيل في دعم هذا الانتشار وتأمين الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد بيان صادر عن اليونيفيل على أهمية التزام جميع الأطراف بالقرار 1701، ودعا إلى وقف أي أعمال من شأنها أن تعرّض للخطر وقف إطلاق النار والاستقرار الهش في المنطقة.