الدوري المغربي (15)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة..

نهضة الزمامرة × الوداد الرياضي 0-0

الفتح الرياضي × النادي المكناسي 5-1

الجيش الملكي × حسنية أغادير 2-1

نهضة بركان × المغرب الفاسي 2-0

أولمبيك آسفي × الاتحاد التوركي 2-1

الرجاء × شباب المحمدية 3-0

شباب السوالم × المغرب التطواني 2-0

اتحاد طنجة × الدفاع الجديدي 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (15)

1- نهضة بركان: 33 نقطة

2- نهضة الزمامرة: 25 نقطة

3- الجيش الملكي: 24 نقطة

4- الوداد: 24 نقطة

5- الفتح: 23 نقطة

6- الرجاء: 23 نقطة