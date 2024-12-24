نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (15)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة..
نهضة الزمامرة × الوداد الرياضي 0-0
الفتح الرياضي × النادي المكناسي 5-1
الجيش الملكي × حسنية أغادير 2-1
نهضة بركان × المغرب الفاسي 2-0
أولمبيك آسفي × الاتحاد التوركي 2-1
الرجاء × شباب المحمدية 3-0
شباب السوالم × المغرب التطواني 2-0
اتحاد طنجة × الدفاع الجديدي 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (15)
1- نهضة بركان: 33 نقطة
2- نهضة الزمامرة: 25 نقطة
3- الجيش الملكي: 24 نقطة
4- الوداد: 24 نقطة
5- الفتح: 23 نقطة
6- الرجاء: 23 نقطة