بايرن ميونيخ يضع نيكو ويليامز في حساباته الصيفية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية، أن بايرن ميونيخ يسعى لضم الدولي الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو في الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن بايرن ميونيخ وضع ويليامز في مقدمة اهتماماته في فترة الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى أنه سيستغل الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع بلباو، والبالغة قيمته 60 مليون يورو.

وحاول برشلونة ضم ويليامز، في الصيف الماضي، بقيمة أقل من الشرط الجزائي، لكن بلباو رفض وتمسك ببقاء اللاعب بين صفوفه.