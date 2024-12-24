وصفة لذيذة وسريعة لتحضير أصابع الكفتة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - مقدمة عن أصابع الكفتة

تعتبر الكفتة من الأطباق الشهية التي تُعد جزءًا أساسيًا من المطبخ العربي، حيث تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ الذي يرضي جميع الأذواق. في هذه المقالة، سنشارك معكم وصفة بسيطة وسريعة لتحضير أصابع الكفتة باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت لتستمتعوا بمذاق شهي في أي وقت.

المكونات المطلوبة

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم (يفضل لحم البقر أو الخروف) بصلة متوسطة مفرومة ناعم فصين من الثوم المفروم نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم ملعقة صغيرة من ملح نصف ملعقة صغيرة من فلفل أسود ملعقة صغيرة من كمون نصف ملعقة صغيرة من كزبرة مطحونة الأعشاب والتوابل الإضافية حسب الرغبة (مثل الزعتر أو البابريكا)

طريقة التحضير

1. تحضير المكونات

ابدأ بتحضير جميع المكونات من خلال فرم البصل والثوم والبقدونس جيداً ووضعها جانباً. تأكد من اختيار لحم مفروم طازج للحصول على أفضل نكهة.

2. مزج المكونات

في وعاء كبير، ضع اللحم المفروم وأضف البصل والثوم والبقدونس المفروم. قم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة، ويمكنك إضافة أي أعشاب أو توابل إضافية حسب تفضيلاتك. قم بخلط جميع المكونات جيداً حتى تمتزج بشكل كامل.

3. تشكيل الكفتة

خذ كميات صغيرة من الخليط وشكلها على هيئة أصابع. حاول الحفاظ على حجم موحد لتضمن استواء الأصابع بشكل متساوي.

4. الطهي

يمكنك طهي أصابع الكفتة إما في الفرن أو على الشواية. سخّن الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية أو حضّر الشواية. قم بوضع الأصابع في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت أو رصها على شبكة الشواية. تُطهى لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح بنية اللون وتنضج تماماً.

نصائح لتقديم أصابع الكفتة

قدم أصابع الكفتة مع خبز البيتا والسلطة الطازجة للحصول على وجبة متكاملة.

يمكنك إضافة صلصة طحينة أو زبادي بالثوم كصلصة جانبية.

تُزين بالبقدونس المفروم وعصير الليمون لإضافة نكهة مميزة.

وفي الختام، تعتبر أصابع الكفتة طريقة رائعة للاستمتاع بوجبة شهية وصحية يمكن تحضيرها في وقت قصير. استمتع بتجربة هذه الوصفة وشاركها مع أحبائك للحصول على لحظات لا تُنسى من المتعة والتذوق.