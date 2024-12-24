الدوري البرتغالي (15)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه المرحلة..

فيتوريا غيماريش × ناسيونال ماديرا 2-2

بنفيكا × إستوريل برايا 3-0

إستريلا أمادورا × ريو آفي 1-0

جل فيسنتي × سبورتينغ لشبونة 0-0

سانتا كلارا × سبورتينغ براغا 0-2

موريرينسي × بورتو 0-3

بوافيستا × إي في أس فوتبول 0-0

فاماليكاو × فارينزي 1-2

كاسابيا × أروكا 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- بنفيكا: 38 نقطة

2- سبورتينغ لشبونة: 37 نقطة

3- بورتو: 37 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 28 نقطة

5- سانتا كلارا: 27 نقطة