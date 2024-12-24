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الدوري البرتغالي (15)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه المرحلة..

فيتوريا غيماريش × ناسيونال ماديرا 2-2
بنفيكا × إستوريل برايا 3-0
إستريلا أمادورا × ريو آفي 1-0
جل فيسنتي × سبورتينغ لشبونة 0-0
سانتا كلارا × سبورتينغ براغا 0-2
موريرينسي × بورتو 0-3
بوافيستا × إي في أس فوتبول 0-0
فاماليكاو × فارينزي 1-2
كاسابيا × أروكا 3-1

ترتيب فرق المقدمة
1- بنفيكا: 38 نقطة
2- سبورتينغ لشبونة: 37 نقطة
3- بورتو: 37 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 28 نقطة
5- سانتا كلارا: 27 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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