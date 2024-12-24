أحمد حلمي يهنئ محمد سعد على "الدشاش": "لوك جامد وفيلم حديد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبّر الفنان أحمد حلمي عن سعادته بعودة الفنان محمد سعد إلى السينما بفيلمه الجديد "الدشاش"، المقرر طرحه في دور العرض يوم 1 يناير المقبل.

وشارك حلمي تهنئته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي في إنستجرام، حيث نشر صورة لمحمد سعد من الفيلم وكتب: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة العمر، مبروك مبروك مبروك وأنا أول الحاضرين. يارب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله".

وأضاف حلمي بحماس: "لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".

"الدشاش": عودة منتظرة بعد غياب

يمثل فيلم "الدشاش" عودة قوية لمحمد سعد إلى السينما بعد غياب دام 6 سنوات منذ آخر أعماله "الكنز 2". ويشارك في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم، من بينهم زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، ونسرين طافش، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

كما يعيد الفيلم التعاون بين محمد سعد وزينة بعد فيلمهما الناجح "بوشكاش"، الذي عُرض عام 2008.

يُذكر أن محمد سعد كان قد ظهر في موسم رمضان 2023 بمسلسل "إكس لانس"، حيث شارك بجانب عدد كبير من الفنانين في عمل أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.

"الدشاش" ينتظر أن يكون بداية مميزة لعام 2025 على الساحة السينمائية، وسط تطلعات لتحقيق نجاح كبير يعيد محمد سعد إلى صدارة المشهد الفني.