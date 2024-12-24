"أزمة جيمس بوند".. صراع أمازون وبروكلي يهدد مستقبل "العميل 007"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواجه مستقبل سلسلة أفلام "جيمس بوند" المجهول، إذ اندلعت خلافات حادة بين أمازون ومنتجة السلسلة باربرا بروكلي، مما أثار احتمالية توقف الإنتاج بالكامل.

التوتر تصاعد منذ استحواذ أمازون على استوديو Metro-Goldwyn-Mayer في 2021، والذي كان بمثابة البيت الرئيسي لأفلام بوند منذ عقود. وفقًا لتقرير نشره موقع Wall Street Journal، فإن العلاقة بين أمازون وبروكلي أصبحت "متدهورة"، وسط نزاع حول الاتجاه الإبداعي للسلسلة.

أمازون، التي تسعى لتوسيع السلسلة بأسلوب أقرب لنهج شركات مثل "مارفل"، اصطدمت برفض قاطع من بروكلي التي ترى في هذه الخطوة تهديدًا لجودة العلامة التجارية. ووصفت بروكلي النهج المقترح بأنه "احتجاز للسلسلة رهينة"، مشيرة إلى عدم رغبتها في التعاون مستقبلًا مع أمازون.

تأتي هذه التطورات بينما تستمر الشائعات حول من سيؤدي دور العميل 007 بعد انتهاء عهد دانيال كريغ، ما يجعل مستقبل السلسلة على المحك. فهل تكون هذه الأزمة نهاية مغامرات العميل الأشهر عالميًا؟