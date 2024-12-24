هل يعود جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف مانشستر يونايتد من عودة الإنكليزي، جادون سانشو، المُعار لصفوف تشيلسي، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، فإن سانشو لن يعود إلى مانشستر يونايتد..

ويرغب تشيلسي بضم سانشو، بشكل دائم، حيث يراه عنصراً أساسياً، في كتيبة إنزو ماريسكا.

وأتم رومانو: “لا توجد فرصة لسانشو للعودة إلى مانشستر يونايتد في نهاية الموسم، رغم رحيل المدرب تين هاج وتعيين المدرب الجديد روبن أموريم”.

خلال الموسم الحالي، شارك جادون سانشو مع تشيلسي في 11 مباراة في البريميرليج، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.