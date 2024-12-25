الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في السودان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حذرت الأمم المتحدة، من خطورة الوضع الإنساني المتدهور في السودان، وانتشار المجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.

وبحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود ظروف مجاعة في خمسة مواقع على الأقل.

وأشار البيان إلى أن القتال المستمر والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية يعوقان الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة للمحتاجين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، محذراً من أن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتأثيرها على دول الجوار.