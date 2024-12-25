انت الأن تتابع خبر في ثواني اصنعي غسول منزلي للوجه لتقشير وشد التجاعيد سيغنيكي عن المكياج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينبغي علينا العناية جيدًا بالوجه والانتباه لعدم وضع عليها أي من مستحضرات التجميل التي قد يوجد بها المزيد من المواد الكيميائية والتي قد تأتي بالعديد من الآثار السلبية فيما بعد، ولهذا عند والرغبة في وضع عليها غسول عطري النظر جيدًا في المكونات التي يتكون منها او تركيبه في المنزل،

وصفة الألوفيرا

يعد غسل الوجه بالغسول من الأمور الأساسية للحفاظ على البشرة حتى تبدو بيضاء ورطبة وناعمة، ولكن ينبغي الدقة عند اختيار أي نوع غسيل، والنظر جيدًا إلى المكونات التي يتم تصنيعها من خلاله، ويعد تحضيره في المنزل افضل وأأمن على البشرة حيث يتم ذلك من خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية الفعالة.

مكونات الوصفة:

ملعقتين من الصبار.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة ونصف من مستخلص تنظيف الوجه.

ملعقة من الألوفيرا.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار إناء الوصفات ونضع الهلام ونبدأ بتحريكه حتى يذوب تماماً .

نقوم بإضافة الألوفيرا ونخلطهم جيداً معاً.

نضيف ماء الورد ويدمح الخليط حتى يصبح سائل.

نسكب زيت اللوز ونقلب الخليط.

نقوم بوضع ملعقة غسول الوجة ويتم التليب جيداً وقد أصبح جاهز للاستخدام.

يمكن استخدامها مرتين في الأسبوع لمدة خمس دقائق.

وصفة الشوفان

تحتاج كل فتاة لغسول للبشرة يناسب طبيعية بشرتها فيوجد غسول مخصص للبشرة الدهنية والجافة والحساسة، فمعروف أن الغسول يتم شرائه من الصيدلية ولكن يوجد مكونات طبيعية يمكن بها عمل أفضل غسول للوجه والتي يعمل على تنظيف البشرة من الشوائب العالقة، وبأقل التكاليف ستحصلين على غسول منزلي طبيعي لتقشير وتفتيح لون البشرة.

مكونات الوصفة:-

ملعقة ونصف من دقيق الشوفان المنخول.

ملعقتين ونصف من البابونج.

ملعقة طين بانتولين.

ثلاث ملاعق من الماء الدافئ.

توضع على البشرة لفترة عشر دقائق.

يمكن شطف البشرة بالماء الدافئ.

طريقة التحضير:-

نحضر وعاء الوصفات ونضع الدقيق.

نقوم بإضافة الطين مع التقليب.

نصيف البابونج.

نسكب الماء على الخليط وتبدأ بالتقليب سوف تصبح عجينة متماسكة يمكن فردها على البشرة.

توضع على البشرة لمدة ربع ساعة.

تشطف البشرة وسوف تلاحظين الفرق.

وصفة العسل وجوز الهند

غسول العسل وجوز الهند من أفضل الخلطات الطبيعية المستخدمة للوجه، والتي تعطي الوجه نظافة ولمعان وتخلصك من الجلد الميت بشكل طبيعي وفعال، وخاصة البشرة الدهنية فهي التي تحتاج إلي عناية واهتمام، لأنها بطبيعة الحال تفرز زيوت ودهون، لذا يجب أستخدام غسول للتخلص من تلك الزيوت بدون تكاليف وضرر على البشرة، اتبعي الخطوات التالية.

مكونات الوصفة:-

ثلاث ملاعق من العسل.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت اللافندر.

ربع ملعقة من زيت الورد.

طريقة التحضير:-

نضع جميع المكونات السابقة في وعاء الوصفات ونقلبها جيداً.

يمكن فرد الخليط على البشرة.

يفضل الانتظار لنصف ساعة وبعدها غسل البشرة.

طريقة عمل غسول لتجديد خلايا البشرة

ولكي نقوم بعمل غسول للوجه نقوم بتقشير تفاحة ويتم تقطيعها لمكعبات ومن ثم نخلطها في الخلاط الكهربائي، ومن ثم نضع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، وملعقة عصير ليمون وملعقتين زبادي كبيرة، ثم نمزج المكونات جميعها، ثم نضع الخليط على الوجه ونبدأ بالتدليك الجيد لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

غسول زيت جوز الهند اليومي للوجه

يجب على كل فتاة وسيدة أن تهتم ببشرتها وبالغسول الذي يناسب نوع بشرتها، والتي تجعلها مشرقة ومنورة وخالية من الخلايا الميتة، احضري القليل من زيت جوز الهند ودلكي به وجهك لمدة نصف ثانية، ثم قومي بوضع منشفة دافئة لبشرتك لكي تقومي بفتح مسام بشرتك، ثم اتركي المنشفة لمدة نصف ثانية مرة أخري، ومن ثم إزالتها بواسطة منشفة نظيفة.

طريقة عمل غسول الزبادي بالفراولة

يساعد غسول الزبادي والفراولة على التخلص من الزيوت المزعجة على الوجه، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة عبر الخطوات التالية:-

المكوّنات:

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

ثمرتان من الفراولة.

طريقة التحضير:

نخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

نضع الخليط على الوجه مع التدليك لمدة 5 دقائق.

ثم يشطف الوجه جيداً بالماء.

غسول الوجه