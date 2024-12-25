انت الأن تتابع خبر ضعيها على الشاى واشربيها وادخلى الحمام هتنزل كتل دهون مخزنة 17 كيلو فى 7 أيام مزهلة تنسف دهون الكرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرفة تُعد من التوابل الطبيعية التي يُعتقد أنها تساعد في دعم عملية التخسيس بفضل خصائصها المحفزة لعملية الأيض، بالإضافة إلى قدرتها على تحسين حساسية الأنسولين، مما يُسهم في تقليل تراكم الدهون.

فوائد القرفة للتخسيس:

تعزيز عملية الأيض: تساعد القرفة على تسريع حرق السعرات الحرارية.

تقليل الشهية: قد تُساهم في التحكم بالجوع وتقليل الرغبة في تناول السكريات.

تنظيم مستويات السكر في الدم: تُساعد في استقرار مستويات السكر، مما يقلل من تخزين الدهون.

طريقة استخدام القرفة مع الشاي:

المكونات:

كوب من الشاي الأسود أو الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو عود قرفة.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

طريقة التحضير:

حضري كوب الشاي بالطريقة المعتادة.

أضيفي مسحوق القرفة أو عود القرفة إلى الشاي الساخن.

اتركيه لبضع دقائق لتتفاعل القرفة مع الشاي.

أضيفي العسل إذا رغبتِ في تحسين النكهة.

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