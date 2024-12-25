انت الأن تتابع خبر "هتنافسي البرندات العالمية".. طريقة عمل غسول طبيعي للوجه في المنزل لتفتيح وترطيب البشرة بدون مصاريف!!.. مستحيل تشتريه من بره تاني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تنظيف الوجه من الخطوات الأساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث يساعد في إزالة الأوساخ والشوائب والعرق التي تتراكم على الجلد طوال اليوم مع كثرة المنتجات المتاحة في الأسواق، قد تجدين صعوبة في اختيار الأنسب لبشرتكِ بسبب احتوائها على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة الحساسة لذلك، يعتبر الغسول الطبيعي خيارًا مثاليًا، حيث يتميز بمكوناته الآمنة والطبيعية التي تغذي البشرة وتنظفها دون التسبب في أي ضرر.

مكونات غسول الوجه الطبيعي

1. زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند يعتبر من أفضل الزيوت الطبيعية التي تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهو مرطب رائع للبشرة الجافة.

2. عسل النحل:

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي للبشرة كما أنه يساعد في ترطيب البشرة بفضل قدرته على امتصاص الرطوبة من الجو، مما يجعله مناسبًا للبشرة الجافة والمختلطة.

3. ماء الورد:

ماء الورد يعد من المكونات المهدئة للبشرة، وهو يساعد في تنظيف المسام وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى منح البشرة إشراقة طبيعية.

4. الصابون القشتالي السائل:

يعتبر الصابون القشتالي السائل مكونًا طبيعيًا ممتازًا للتنظيف، حيث يتم تحضيره من الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

طريقة تحضير غسول طبيعي للوجه

الغسول الطبيعي للبشرة الجافة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من العسل

1/2 ملعقة صغيرة من ماء الورد

1/2 ملعقة صغيرة من صابون قشتالي سائل (اختياري)

طريقة التحضير: