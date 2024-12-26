خالد أبو المكارم : انكماش معدلات الانتاج في بعض القطاعات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - باره عريان_ قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن معدلات الإنتاج شهدت انكماشًا في بعض القطاعات، نتيجة لوجود مشكلة في الغاز خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن هذه المشكلة قد تستمر أيضا في عام 2025.

وأكد أبو المكارم في تصريحاته خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أمس الأربعاء، ضرورة حل هذه المشكلة، أو الإعلان عن رؤية واضحة لهذا الملف، منوهًا إلى اعتماد الكثير من الصناعات على الغاز، فضلًا عن الصناعات التي تعتبر الغاز مادة خام رئيسية في المنتج الخاص بها.

وتابع: ” نحن نعرف جيدًا هذه المشكلة، ونحاول العمل على حلها، سواء من خلال الاستيراد، أو الاكتفاء بما هو متاح لدينا، ولكننا نطالب برؤية واضحة، لمعرفة إلى متى ستظل هذه المشكلة “.