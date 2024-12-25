جاكيت قصير وشيك: اكتشفي أبرز الإطلالات لهذا الموسم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أصبح الجاكيت القصير من أبرز صيحات الموضة في السنوات الأخيرة، حيث يجمع بين الأناقة والعملية. ولكن قد تتساءلين عن كيفية تنسيق هذا الجاكيت بطريقة تبرز جمالك وتناسب مختلف المناسبات. إليكِ بعض الأفكار الإبداعية:

1. الجاكيت القصير مع الفستان:

الإطلالة: يضفي الجاكيت القصير لمسة عصرية على الفستان، سواء كان قصيرًا أو طويلاً.

نصيحة: اختاري لونًا متناسقًا بين الجاكيت والفستان، أو استخدمي لونًا محايدًا لإبراز الفستان.

2. الجاكيت القصير مع الجيبة:

الإطلالة: يمنح الجاكيت القصير الجيبة مظهرًا أكثر حيوية وأناقة.

نصيحة: جربي تنسيق جاكيت جلدي قصير مع جيبة جلد أو جينز، وأكملي الإطلالة بحذاء بكعب عالٍ.

3. الجاكيت القصير مع بنطلون الجينز:

الإطلالة: يعتبر هذا التنسيق من أكثر الإطلالات كلاسيكية وعصرية في نفس الوقت.

نصيحة: اختاري بنطلون جينز بخصر عالٍ لإبراز قوامك، ونسقي الجاكيت مع حذاء رياضي أو بوت قصير.

4. الجاكيت القصير مع البنطلون الضيق:

الإطلالة: يمنح هذا التنسيق إطلالة أنيقة ومثالية للمناسبات الرسمية شبه الرسمية.

نصيحة: نسقي الجاكيت القصير مع بنطلون جلد أو بنطلون بقصة ضيقة، وأكملي الإطلالة بقميص أنيق وحذاء بكعب عالٍ.

نصائح عامة لتنسيق الجاكيت القصير:

اختاري القطع المناسبة: تأكدي من أن الجاكيت القصير يناسب قوامك وطولك.

اللعب بالألوان: جربي تنسيق الألوان المتناقضة أو المتشابهة لإضفاء لمسة شخصية على إطلالتك.

الاكسسوارات: استخدمي الاكسسوارات لإكمال إطلالتك، مثل القلادات والأقراط والساعات.

الثقة بالنفس: الأهم من أي شيء هو أن تشعري بالثقة بنفسك في إطلالتك.