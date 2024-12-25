انت الأن تتابع خبر «جارتي الأروبة قالتلي عليه».. احصلي على شعر ناعم كالحرير بطريقة طبيعية أفضل من الكيراتين | شعرك هيبقى سايح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد الوصفات الطبيعية المنزلية خيارًا مميزًا وفعّالًا لتنعيم الشعر دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية مكلفة وتبرز الطرق اليابانية الأصلية كأحد أبرز الحلول التي تُساعد في تحسين ملمس الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعانًا، وذلك باستخدام مكونات بسيطة وآمنة على الصحة.

فوائد الوصفات الطبيعية للشعر

توفر الوصفات الطبيعية، مثل الكيراتين الطبيعي، حلاً اقتصاديًا وصحيًا للعناية بالشعر، إذ تحتوي على مكونات تغذي الشعر وتعزز نموه دون أي آثار جانبية ومن بين أبرز هذه المكونات الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع وزيت الزيتون، بالإضافة إلى النشا وجل الصبار، التي تمنح الشعر نعومة فائقة ومظهراً صحياً.

طريقة تحضير كيراتين النشا

النشا من المكونات الفعالة التي تُساعد في إزالة خشونة الشعر وتنعيمه لتحضير كيراتين طبيعي باستخدام النشا،

اتبعي الخطوات التالية:

1. المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة من زيت الخروع.

2. طريقة التحضير:

اخلطي النشا مع الفازلين في وعاء صغير حتى تتجانس المكونات.

أضيفي زيت الزيتون وزيت الخروع إلى الخليط، وقلّبي جيداً للحصول على قوام متماسك.

وزّعي الخليط على شعرك بالتساوي، واتركيه لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

يُنصح باستخدام هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الكيراتين بالصبار

يُعرف جل الصبار بفوائده المذهلة في ترطيب الشعر وتحسين ملمسه لتحضير وصفة الكيراتين باستخدام الصبار، اتبعي الآتي:

1. المكونات:

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقتان من زيت الأرجان.

ملعقتان من زيت إكليل الجبل.

ملعقتان من دقيق القمح الفاخر.

ملعقة من كريم الشعر المفضل لديك.

2. طريقة التحضير: