برشلونة يقترب من حسم صفقة جوناثان تاه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يقترب من حسم صفقة التعاقد مع المدافع الألماني، جوناثان تاه، لاعب باير ليفركوزن.

وينتهي عقد جوناثان تاه مع النادي الألماني مع ختام الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة قطع شوطاً طويلاً جداً من المفاوضات مع الدولي الألماني.

وأضافت الصحيفة، أن المحادثات متقدمة بين برشلونة ووكلاء اللاعب، ومن الممكن الحصول على توقيع جوناثان تاه بشكل نهائي، في يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن المقرر أن يوقع تاه مع برشلونة عقداً لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى موسم اختياري.