الأحلام وتأثيرها على صحتك النفسية: كيف تتخلص من الكوابيس؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر الأحلام جزءًا طبيعيًا من دورة نوم الإنسان، وقد أثارت فضول العلماء والفلاسفة على مر العصور. فبينما يراها البعض مجرد تخيلات عابرة، يرى فيها البعض الآخر نافذة على العقل الباطن ومشاعرنا الدفينة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تؤثر الأحلام على حالتنا النفسية؟ وهل هناك طرق للتخلص من الكوابيس المزعجة؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

تشير الدراسات إلى وجود علاقة وثيقة بين الأحلام والحالة النفسية. فالأحلام قد تعكس مشاعر القلق والتوتر التي نعيشها في الواقع، بل وقد تؤثر بدورها على مزاجنا وحالتنا النفسية عند الاستيقاظ. فعلى سبيل المثال، الأحلام التي تتضمن مواقف سلبية كالموت أو الوحدة أو الخوف قد تترك أثرًا سلبيًا على مزاج الشخص طوال اليوم.

من ناحية أخرى، قد تلعب الأحلام دورًا هامًا في معالجة المشاعر والتجارب الصعبة. فخلال النوم، يقوم الدماغ بمعالجة الذكريات وتنظيمها، وقد يساعد الحلم بهذه التجارب في تخفيف حدة تأثيرها النفسي.

تُعتبر الكوابيس نوعًا من الأحلام المزعجة التي تسبب الاستيقاظ المفاجئ والشعور بالخوف والقلق. وقد تؤدي الكوابيس المتكررة إلى مشاكل في النوم، وزيادة مستويات التوتر، وتدهور الحالة النفسية بشكل عام.

إذا كنت تعاني من الكوابيس المتكررة، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التخلص منها وتحسين جودة نومك وبالتالي تحسين حالتك النفسية: