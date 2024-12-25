ساعة توليدانو آند تشان B/1M: تحفة فنية من الفضاء على معصمك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في عالم الساعات الفاخرة، تتنافس العلامات التجارية على تقديم أكثر التصاميم ابتكارًا وتميزًا. تبرز ساعة توليدانو آند تشان B/1M كتحفة فنية فريدة من نوعها، تجمع بين التراث الكوني والتصميم المعاصر. هذه الساعة ليست مجرد أداة لقياس الوقت، بل هي قطعة من التاريخ، حيث صُنعت من نيزك سقط على الأرض منذ ملايين السنين.

تُعتبر ساعة B/1M إنجازًا هندسيًا وفنيًا، حيث تم تصنيعها من نيزك موونيونالوستا، الذي اكتُشفت بقاياه في السويد عام 1906. هذا النيزك، الذي يعود تاريخه إلى ملايين السنين، يضفي على الساعة قيمة تاريخية وجمالية استثنائية. ما يميز هذه الساعة هو استخدام النيزك في صناعة معظم أجزائها، من العلبة إلى العقارب، وليس فقط في قرص الساعة كما هو شائع.

استوحى مصممو توليدانو آند تشان تصميم ساعة B/1M من أسلوب العمارة الحديثة، المعروف بأشكاله الهندسية المميزة. يعكس هذا التصميم شخصية الساعة القوية والجميلة، حيث يجمع بين الخطوط الحادة والزوايا الدقيقة. يُذكر أن تصميم ميناء الساعة مستوحى من النوافذ شبه المنحرفة لمتحف ويتني للفن الأمريكي في نيويورك، ما يضفي عليها لمسة عصرية وجذابة.

مادة التصنيع: نيزك موونيونالوستا الأصلي.

التصميم: مستوحى من العمارة الحديثة، مع ميناء مستوحى من متحف ويتني.

اللمسات النهائية: طبقة واقية من الصدأ للحفاظ على لمعان النيزك، وخطوط متعددة الاتجاهات منحوتة على الهيكل.

الندرة والحصرية: تُعتبر ساعة B/1M قطعة نادرة وحصرية، ما يزيد من قيمتها كقطعة استثمارية.

تتميز ساعة B/1M بعدة جوانب تجعلها استثنائية في عالم الساعات الفاخرة: