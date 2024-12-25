نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء في تعليم جدة للتعريف بنظام الدعم الموحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت الإدارة العامة للتحول الرقمي بوزارة التعليم، اليوم، لقاءً تعريفيًا حول نظام الدعم الموحد لخدمات قطاعات التعليم بإدارة تعليم جدة، بمشاركة منسوبي ومنسوبات مدارس جدة من مديري ومديرات المدارس والطاقم الإداري.

وتضمّن اللقاء استعراض خدمات نظام الدعم الموحد، وتوضيح آلية استخدامه لتعميمه على جميع المدارس وتحديد تاريخ تطبيقه، ويهدف النظام إلى توحيد جميع طلبات الدعم الفني لجميع قطاعات التعليم، بما يشمل الإدارات، ومكاتب التعليم، والمدارس، ليصبح جزءًا من منظومة واحدة برقم دعم موحد يتيح متابعة البلاغات.

وأشارت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، إلى أن وزارة التعليم تسعى لتوفير الخدمات الرقمية للمستفيدين، مع ضمان سهولة الوصول إليها، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، موضحة أن النظام يسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة تقديم طلبات الدعم الفني والبلاغات، والارتقاء بمستوى الجودة، ومراقبة الأداء، لضمان استمرارية العمل وعدم انقطاعه