أخبار اليمن : منتخب اليمن يُودّع خليجي 26 بالخسارة الثانية

منتخب اليمن يُودّع خليجي 26 بالخسارة الثانية
ودّع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" لكرة القدم المقامة حالياً بالكويت، بعد خسارته أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
سجل هارون الزبيدي وعبدالمجيد صبارة هدفي الأحمر اليمني في الدقيقتين 8 و26، بينما أحرز محمد إبراهيم كنو ومصعب الجوير وعبدالله الحمدان للأخضر السعودي في الدقائق 29 و56 و92.
وكان منتخبنا الوطني خسر أولى مبارياته الأحد الماضي من نظيره العراقي بهدف دون رد، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.
ويختتم الأحمر اليمني مبارياته في البطولة السبت القادم عندما يواجه نظيره البحريني في آخر مباريات المجموعة.
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