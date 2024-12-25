نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة المسرح والفنون الأدائية تطرح رخصها على منصة "أبدع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إطلاق تصاريح العرضة في المناسبات العامة والخاصة، وتصريح رخصة تشغيل مسرح للفنون الأدائية، وإقامة عرض مسرح وفنون أدائية ورخصة فرقة مسرح وفنون أدائية، وترخيص إنتاج في قطاع المسرح والفنون الأدائية عبر منصة "أبدع".

وتأتي جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية بالشراكة مع هيئة الترفيه ودارة الملك عبدالعزيز؛ لتسهيل رحلة المستفيد في قطاع المسرح والفنون الأدائية من خلال توحيد منصة إصدار الرخص والتصاريح الخاصة بالقطاع عبر منصة "أبدع".

وتسعى هذه الخطوة إلى تمكين قطاع المسرح والفنون الأدائية من خلال دعم المهتمين والمتخصصين في ممارسة الأنشطة الثقافية ضمن المجال، بحيث تقوم الهيئة بتنظيم ممارسات نشاط المسرح والفنون الأدائية وتحسين جودة المخرجات المحليّة، في خطوة نحو توحيد الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية المحدثة، بالإضافة إلى تنمية وزيادة عدد المنتج المحلّي للعروض الأدائية والمسرحية.

يذكر أن منصة "أبدع" هي المنصة الإلكترونية الموحدة للتصاريح والتراخيص الثقافية، التي أطلقتها وزارة الثقافة عام 2021 لتمكين الممارسين الثقافيين والمنشآت العاملة في القطاعات الثقافية