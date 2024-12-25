اليوم.. تحديد مستضيف خليجي 27

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - يعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم، الأربعاء، في فندق والدورف أستوريا في الكويت.

ووفقاً لصحيفة (البيان) الإماراتية سيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة، ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.

كما سيشهد الاجتماع إعلان البلد المستضيف للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27) المقررة عام 2026، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير البطولات الإقليمية.

وتعد السعودية وعُمان، أقوى المرشحين لاستضافة (خليجي 27)، مع تردد أنباء عن رغبة السعودية التي سبق أن استضافت نسخ كأس الخليج أعوام 1972، 1988، 2002 و2014، في تنظيم البطولة الخليجية المقبلة، لتكون بروفة قوية لتحضيراتها لاستضافة بطولة كأس آسيا، خلال الفترة بين 15 كانون الثاني وحتى 8 شباط 2027، على أن تكون عمان التي سبق أن استضافت نسخ البطولة أعوام 1984، 1996 و2009، البديل حال اعتذار السعودية عن الاستضافة.