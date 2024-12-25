توقعات ماغي فرح لبرج الثور في 2025: استثمارات ومفاجآت عاطفية

يعيش مواليد برج الثور عام مليء بالأحداث المفاجئة، وفي السطور القادمة ستتعرف معنا على توقعات ماغي فرح لبرج الثور في 2025 على الصعيد المهني، العاطفي والصحي أيضاً.

حذرت ماغي فرح مواليد برج الثور من بعض الشهور في العام الجديد، إلا أنها بشرتهم بكثير من التوقعات المبهجة خاصة على الصعيد العاطفي والمهني.

توقعات برج الثور في 2025

كن مطمئناً.. برج الثور سيشكل له هذا العام بداية رحلة جديدة في حياته تحقق خلالها مبتغاك وتغير اتجاهك ربما.

تبدأ بجديد يكون بداية موفقة لك. وتدعمك التحركات الفلكية.

تخرج من طريق مسدود، ومن قيود عشت فيها لسنوات، حتى تبلغ أهدافك بثقة في النفس.

مبادرة بالتغيير وطرح أفكار مميزة وخوض غمار بعض المغامرات المهمة جدا.

إنجازات كثيرة، ويحمل لك الربيع تغييراً لمصلحتك.

تطل على صيف مفعم بالآمال. يحمل شهر حزيران تغييرات مناسبة ومفاجئة.

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يسجل شهر تموز انتقال كوكب أورانوس من برجك إلى برج الجوزاء ويستقر فيه عدد من الشهور، ثم يعود إليك.

حدث مهم جدا في الفترة السابقة ومفاجأة تتلقاها على الصعيدين المهني والعاطفي. تتبلور أكثر في شهر سبتمبر.

تستعيد مشروع قديم كان واجه تعثر فيه في البداية. وتفكر بالانتقال إلى جديد. فكر جيدا في قرارتك فأنت على موعد مع تغيير مصيري يحتاج إلى التريث والتأني.

تنهي العام على أمل جديد وتغيير مهم وعروض واكتشافات لك شرط تحافظ على الاعتدال. استمتع بعامك الجديد الذي يحمل لك أخبار سارة.

تظهر إرادة صلبة جدا ابتداء من شهر نيسان، وتتوصل لمبتغاك مهما كانت التحديات.

صداقات جديدة وتحالفات وتحمي مصالحك المادية من الشهر الأول.

قد يحاول البعض خداعك بأوراق قد تبدو سليمة، ولكنها ستكون وهمية، لذلك عليك الانتباه جيداً لمثل هذه الأمور التي قد تكون مخادعة.

توقعات برج الثور في 2025 مهنياً

يحالفك الحظ في كل الاستثمارات وعمليات مادية. عام استثنائي تحمل لك تغيير جذري.

تتعلم من تجارب الماضي، وتتأني في اختياراتك.

ربما تقبل على تغيير مكان عملك في الأشهر الأولى من العام.

احذر من الإهمال والاسترخاء في شهر تموز، حتى لا ترتكب أخطاء، أو تفوت فرصة مهمة.

تجنب الاستثمارات المالية في شهر آب.

توقعات برج الثور في 2025 عاطفياً

عام مهم جدا على الصعيد العاطفي لبرج الثور، فتحمل لك ارتباطات ولقاءات ليست في الحسبان. تلتقي بأشخاص لا يأتي ببالك أن علاقة ارتباط قد تحدث معهم، ولكنها تحدث بالفعل.

مبادرات في علاقة عاطفية.

أوقات لا تنسى مع شخص شاركته العواطف في العام الماضي.

تطل على بعض الصداقات المهمة، وربما على علاقة مع أشخاص من خارج محيطك أو بلادك أو مع غريب يطل عليك من بعيد.

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نزاعات في بعض الأحيان مع الشريك.

ربما تعيش علاقة مع شخص كنت تحلم بلقائه، وتسعى من أجل هذا الشيء وتوصل إلى هدفك بعد جهود ومثابرة.

تغيير، بل انقلاب في الحياة الحميمة، يمكن يطلعوا الشريك على حقيقة غابت عنه، أو يفاجئهم الشريك بحقائق ما تتوطد العلاقة بعدها.

كثير من مواليد برج الثور يفكرون في تغيير حياتهم.

توقعات برج الثور في 2025 صحياً

احذر من الإرهاق، فقد تتعرض لضغوط عصبية أو نفسية.

ربما يحمل لك الربيع بعض التعب أو وضع صحي يستدعي المتابعة.

بعض مواليد الثور يضطرون لإجراء عملية جراحية تنتهي على الأرجح بنجاح وارتياح.

قد تسبب لك بعض الضغوط مشكلات في القلب، لذلك عليك التعامل مع الضغوط بحكمة، ولا تجازف بصحتك.

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