العالم اليوم - عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 09:28 مساءً - تلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي اتصالا هاتفياً من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافتها سلطنة عمان. وثمن الشيخ عبد الله بن زايد حرص إيران على الانخراط في هذه المحادثات، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم جهود صون السلم والأمن الدوليين.

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