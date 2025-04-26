العالم اليوم - في مراسم الجنازة.. كلمات قالها البابا فرانسيس تحاصر ترامب

انتم الان تتابعون خبر في مراسم الجنازة.. كلمات قالها البابا فرانسيس تحاصر ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 03:24 مساءً - دعا الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري، الذي رأس مراسم جنازة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، السبت، بحضور المئات من زعماء العالم، إلى رعاية المهاجرين وإنهاء الحروب، وهي الموضوعات السياسية التي كان البابا فرنسيس يحرص على التركيز عليها وانتقد ترامب بسببها.

وكرر ري أحد أقوى انتقادات البابا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحضور ترامب نفسه بين الحشد، بدعوته إلى "بناء الجسور لا الجدران".

وتبادل ترامب والبابا الانتقادات على مدى عقد من الزمان، وكان معظمها يتعلق بدعوة البابا للتعاطف مع المهاجرين الذين يواصل ترامب الآن مساعيه لترحيلهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

تضمنت عظة ري، التي استمع إليها الملايين في أنحاء العالم، رسالة سياسية قوية لقادة الدول ورسالة داخلية قوية للكرادلة الكاثوليك.

وبالنسبة لنحو 135 كاردينالا كاثوليكيا سيكلفون قريبا بدخول اجتماع مغلق لاختيار البابا القادم، كانت هذه العظة بمثابة خارطة طريق محتملة لكيفية بدء مناقشاتهم.

وعن البابا، قال الكاردينال ري "بفضل دفئه الإنساني وإحساسه العميق بتحديات اليوم، كان البابا فرنسيس يشعر بصدق بالمخاوف والمعاناة والآمال في هذا العصر".

توفي البابا فرنسيس، الذي تولى منصبه عام 2013، يوم الاثنين عن 88 عاما.

وكرر ري انتقادات وجهها البابا فرنسيس لترامب عام 2016 عندما كان قطب العقارات يخوض أول انتخابات رئاسية له، عندما قال البابا إن آراء ترامب المتعلقة بالهجرة تعني أنه "ليس مسيحيا".

وقال البابا فرنسيس آنذاك "من يفكر فقط في بناء الجدران، أينما كانت، وليس في بناء الجسور، ليس مسيحيا. هذا ليس من الدين".

ورد ترامب حينها قائلا "من المشين أن يشكك زعيم ديني في إيمان شخص ما".

وفي الآونة الأخيرة، وصف البابا فرنسيس حملة ترامب الحالية على المهاجرين بأنها "عار".