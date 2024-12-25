الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حققت الأمم المتحدة إنجازاً تاريخياً باعتمادها اتفاقية عالمية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد سنوات من المفاوضات المكثفة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تشكلها الجرائم الإلكترونية، وتقديم الدعم للدول النامية في هذا المجال.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه الخطوة، مؤكداً أنها تمثل إرادة المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي. من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في حماية الأفراد والمنظمات من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الثقة في العالم الرقمي.