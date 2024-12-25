نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بتمديد وضم كفاءات وطنية.

وتضمنت الموافقة تجديد عضوية كل من معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وديمة بنت يحيى اليحيى، إضافة إلى تعيين معالي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، والدكتور محمد بن عويض العتيبي، عضوين جديدين في المجلس، ويرأس مجلس الإدارة معالي الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز، كما يضم لعضويته الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وفقًا للمادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وقدم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز، باسمها ونيابة عن أعضاء المجلس، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهما الكريم والمتواصل للهيئة، معربة عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس في الفترة السابقة على جهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء متميز، سائلة المولى عز وجل التوفيق لأعضاء المجلس الجديد لتحقيق النجاحات والتميز للهيئة.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إلى أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يعكس استمرار الدعم الكريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمسيرة الهيئة، وتطلعه في تحقيق مستهدفات الهيئة، متمنيًا للمجلس التوفيق والنجاح.

يذكر أن معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي يعمل نائبًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل يترأس مجلس إدارة شركة أواز للاستشارات، بالإضافة إلى عمله السابق كنائب لوزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي يعمل نائبًا لوزير الرياضة، ويشغل الدكتور محمد بن عويض العتيبي منصب المشرف العام المكلف على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، كما تشغل ديمة بنت يحيى اليحيى منصب أمين عام منظمة التعاون الرقمي