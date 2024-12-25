محافظة الجيزة تطالب المحال العامة والأنشطة غير المرخصة بتقنين أوضاعها

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محافظة الجيزة، تنويهًا هامًا، بشأن تقنين أوضاع المحال العامة والأنشطة غير المرخصة.

وطالبت المحافظة في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم وفقًا لمنظومة المحال العامة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات الترخيص للمحال العامة بسهولة ويسر في المراكز التكنولوجية.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف بحصر رخص تشغيل المحال العامة وتخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وذلك للتسهيل على المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة مراجعة تراخيص تشغيل المحال العامة وإخطار الملاك باستيفاء المستندات القانونية اللازمة لاستكمال رخص التشغيل، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم.