انت الأن تتابع خبر 14 مدينة جديدة و10 مجمعات صناعية.. قفزة تنموية في صعيد مصر منذ 2013 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد صعيد مصر تحولًا جذريًا في مسار التنمية منذ عام 2013، حيث أصبحت المنطقة محورًا رئيسيًا للاستثمارات والتنمية المستدامة بفضل رؤية الدولة الاستراتيجية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من نقص الخدمات إلى مستقبل واعد

وأوضح الدكتور إسماعيل الشيمي، استشاري التخطيط العمراني”، أن الصعيد كان يعاني لسنوات طويلة من نقص الخدمات الأساسية وفرص العمل، مما دفع العديد من السكان للهجرة إلى القاهرة بحثًا عن حياة أفضل.

أضاف الشيمي، أن محافظات الصعيد وسيناء تحولت إلى مناطق جاذبة للاستثمارات بعد أن كانت تُعد طاردة للسكان، بفضل إنشاء “هيئة تنمية الصعيد”، وهي هيئة مستقلة تعمل على معالجة التحديات التنموية.

تنمية شاملة للصعيد وسيناء