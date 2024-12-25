واتساب يُسهل مشاركة المستندات بميزة المسح الضوئي المباشر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يواصل تطبيق واتساب سعيَه نحو تبسيط تجربة المستخدم، حيث أطلق مؤخرًا ميزة جديدة ثورية تُسهل عملية مشاركة المستندات بشكل كبير. هذه الميزة، التي بدأت بالظهور لبعض مستخدمي نظام iOS مع التحديث الأخير للتطبيق، تُمكن المستخدمين من مسح المستندات ضوئيًا مباشرةً داخل التطبيق، دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

تأتي هذه الوظيفة الجديدة مُدمجة بسلاسة في قائمة مشاركة المستندات. ببساطة، عند اختيار مشاركة مستند، سيظهر خيار جديد للمسح الضوئي، مما يفتح كاميرا الهاتف لالتقاط صورة للوثيقة المطلوبة. بعد التقاط الصورة، يُمكن للمستخدم تعديلها وقصها لتحسين جودة المسح قبل إرسالها كملف PDF.

تُقدم ميزة المسح الضوئي المباشر في واتساب العديد من الفوائد للمستخدمين، من أهمها:

سهولة وسرعة الاستخدام: تُغني هذه الميزة المستخدمين عن الحاجة إلى استخدام تطبيقات مسح ضوئي خارجية أو أجهزة الماسح الضوئي التقليدية، مما يُوفر الوقت والجهد.

تكامل سلس: نظرًا لكونها مُدمجة داخل تطبيق واتساب، تُوفر الميزة تجربة مستخدم سلسة ومُريحة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

جودة مسح مُحسّنة: تُتيح أدوات التعديل والقص المُدمجة تحسين جودة المسح الضوئي وجعل المستند أكثر وضوحًا.

مشاركة سريعة للمستندات: يُمكن للمستخدمين الآن مشاركة المستندات الممسوحة ضوئيًا على الفور مع جهات الاتصال الخاصة بهم على واتساب.

من المتوقع أن تُحدث هذه الميزة نقلة نوعية في طريقة مشاركة المستندات عبر واتساب، خاصةً في الحالات التي تتطلب مشاركة سريعة لوثائق ورقية، مثل:

مشاركة الفواتير والإيصالات: يُمكن مسح الفواتير والإيصالات ضوئيًا وإرسالها بسهولة لحفظها أو مشاركتها مع الآخرين.

مشاركة المستندات القانونية والعقود: يُمكن مسح العقود والوثائق القانونية ضوئيًا وإرسالها بسرعة لأغراض المراجعة أو التوقيع.

مشاركة الملاحظات والمحاضرات الدراسية: يُمكن للطلاب مسح ملاحظاتهم ومحاضراتهم ضوئيًا ومشاركتها مع زملائهم بسهولة.

تُعتبر هذه الميزة خطوة مهمة نحو تعزيز وظائف واتساب وجعله منصة مُتكاملة لإدارة ومشاركة المعلومات. من المُتوقع أن يتم إطلاق هذه الميزة لمستخدمي نظام أندرويد قريبًا، وأن يشهد التطبيق المزيد من التحديثات التي تُسهل مشاركة أنواع أخرى من الملفات في المستقبل