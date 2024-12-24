روبن أموريم: أتفهم شعور جماهير مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - وجه البرتغالي، روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، رسالة لجماهير فريقه، قبل وولفرهامبتون، الخميس المقبل، في الجولة 18 من الدوري الإنكليزي.

وخسر اليونايتد آخر مباراتين أمام توتنهام في كأس الرابطة ليودع المسابقة، وأمام بورنموث في بطولة الدوري.

وقال أموريم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي: “ما أحاول أن أقوله للجماهير هو أننا نتفهم شعورهم. كمدرب، أتفهم شعورهم بالانزعاج والإحباط في الوقت الحالي، ونحن سنتحسن كفريق، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت”.

وأضاف: “لقد قلت ذلك أيضاً عقب مباراة إيفرتون، وكان البعض يتحدث عن إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى. أعلم أن المهمة ستكون صعبة للغاية، ولكن من المهم أن نقول للجماهير أننا نتفهم شعورهم”.

وأتم: “إنهم مذهلون، ولطالما كانوا رائعين في تشجيعنا، الطريقة الوحيدة لمواجهة التحدي الحالي هي الاستعداد للمباراة التالية وكأننا منتصرين ثم محاولة تحقيق الفوز، أعلم أن المشجعين هم من يحتاجون لمساعدتنا وليس العكس؛ فهم يقومون بدورهم على أكمل وجه بالفعل”.