انت الأن تتابع خبر 5 آلاف دولار حسمت موقف الزمالك من التوقيع مع الفرنسي.. مفاجأة كبرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد الحديث عن اسم المدرب الذي كان يتفاوض معه نادي الزمالك قبل الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي مع السويسري كريستيان جروس.

وقال خالد الغندور نجم وقائد الزمالك السابق في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت إف إم”: “الزمالك كان يرغب بشدة في التعاقد مع الفرنسي باتريس بوميل لقيادة الفريق الأبيض”.

وأضاف: “المفاوضات بين إدارة نادي الزمالك والفرنسي باتريس بوميل توقفت بسبب الخلاف مع المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار على 5 آلاف دولار فقط”.

وكشف: “عقد جروس مع نادي الزمالك بقيمة 50 ألف دولار شهرياً كما يحصل طاقمه على 15 ألف دولار شهرياً، والحديث عن الوصول بعقده لقيمة 90 ألف دولار غير صحيح”.

الزمالك يعلن إعارة عمر فرج.. وانتقال نجم الأهلي إلى صفوف زد

اتضحت بعض التفاصيل الهامة داخل صفوف الأهلي والزمالك، حسب ما كشف الإعلامي محمد الليثي.

وقال محمد الليثي، في تصريحات إذاعية: “نادي الزمالك استقر على خطوة رحيل عمر فرج في انتقالات الشتاء”.

وأضاف: “الزمالك يرغب في خروج المحترف الفلسطيني عمر فرج على سبيل الإعارة، خاصة أن السويسري كريستيان جروس طلب التعاقد مع رأس حربة جديد في يناير”.

وكان عمر فرج قد انتقل إلى صفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم يحصل على فرصته الكاملة مع الفريق.

وفي نفس السياق قال الإعلامي محمد الليثي في تصريحات إذاعية: “كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي في طريقه نحو الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف فريق زد”.

واختتم: “كريم نيدفيد لا يؤدي بالشكل المطلوب مع الأهلي ويعاني من نحس شديد، ولكن عندما يخرج من القلعة الحمراء يتألق كما حدث في تجربته مع مودرن سبورت”.

200 مليون جنيه من بيراميدز إلى زيزو.. سيناريو “الأهلي ورمضان صبحي”

حالة من الترقب في الشارع الرياضي المصري بشأن مصير أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وسط أنباء تتحدث عن اهتمام فريق بيراميدز بالحصو على خدماته.

نجم الزمالك يفجرها: بيراميدز عينه على زيزو

وقال بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر في تصريحات تليفزيونية: “أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تلقى عرض مغري من بيراميدز لضمه مقابل 200 مليون جنيه”.

وأضاف: “إدارة بيراميدز عرضت على أحمد مصطفى زيزو 200 مليون جنيه في الموسم مقابل ضمه نهاية الموسم الجاري”.

واختتم: “رمضان صبحي لاعب جيد، ولكن زيزو أفضل منه، وعلى الإدارة أن تجدد عقده في الوقت الحالي بالرقم المناسب له لأنه الأفضل في مصر”.

فهل يكرر بيراميدز سيناريو ضم رمضان صبحي من صفوف الأهلي، مع أحمد سيد زيزو من خلال الدخول على خط المفاوضات؟.

موعد إعلان الزمالك تجديد عقد أحمد سيد زيزو.. “رقم غير مسبوق في الكرة المصرية”

لا حديث داخل صفوف نادي الزمالك خلال الوقت الحالي سوى عن ملف تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو، وسط رغبة قوية من جماهير القلعة البيضاء رغم العروض الخليجية التي تنتظر اللاعب.

وتواصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع ممدوح عباس الرئيس الأسبق وذلك من أجل الاتفاق على التفاصيل المالية لدعم بقاء جناح القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وتعهد ممدوح عباس بتحمل الجزء الأكبر من عقد زيزو مع نادي الزمالك، حيث من المقرر أن يحصل جناح منتخب مصر على عقد تاريخي غير مسبوق في الكرة المصرية وذلك بقيمة 80 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وحسب مصدر في نادي الزمالك ينتظر حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة توفير 35 مليون جنيه قيمة مقدم تعاقد أحمد سيد زيزو في الساعات المقبلة، وذلك من أجل الإعلان بشكل رسمي عن خطوة تجديد عقده.

وعقب توفير الزمالك وتحديداً ممدوح عباس الرئيس الأسبق مبلغ 35 مليون جنيه قيمة مقدم تعاقد أحمد سيد زيزو سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن خطوة تجديد التعاقد مع نجم القلعة البيضاء وإنهاء الملف.