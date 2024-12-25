الرياضة

حسام عاشور باكيًا: عندي يقين بأنني سأعود إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يثق من عودته للقلعة الحمراء مرة أخري، خلال الفترة القادمة.

وأكد عاشور، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" عندي يقين بأنني سوف أعود إلى النادي الأهلي، في يوم من الأيام والأهلي حياتي وكل شئ بالنسبة لحسام عاشور".

وقال عاشور باكيًا:" كنت بجوار النادي، وبنتي طلبت مني دخول النادي، وتوقفت بالعربية وقولت أنا حسام عاشور القائد التاريخي للنادي الأهلي ومش عارف أدخل بنتي النادي".

وأكمل:" تحدثت مع المهندس خالد مرتجي، عقب تصريحاته وشكرته، وحاليًا هناك وسطاء من أجل عودتي للنادي الأهلي، وأنا تحت أمر النادي في أي مكان".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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