انت الأن تتابع خبر اخبار مؤسفة عن لاعب الزمالك ابراهيم شيكا وتدهور الحالة الصحية و١٠ أعراض تكشف هذا المرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد هذا النوع من السرطان أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا ويظهر غالبًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

علاج سرطان المستقيم

وأكد شيكا أن رئيس نادي الزمالك الحالي حسين لبيب قام بـ«حظر» رقم هاتفه، بالإضافة إلى الإهمال الكبير من باقي أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما دفع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق إلى مساعدة شيكا والبقاء بجانبه في أزمته الصحية، حتى تغلب عليها.

أعراض سرطان المستقيم