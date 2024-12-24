السفارة الروسية في الخرطوم تنفي تقارير عن رفض السودان استضافة قاعدة بحرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - نفت السفارة الروسية في الخرطوم في بيان لها تقارير عن رفض السلطات السودانية استضافة قاعدة بحرية روسية.

ووصف بيان للسفارة مقالات في صحف غربية زعمت رفض السلطات السودانية إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد وأن كل شيء يسير "بشكل سيئ" بالنسبة لروسيا في السودان، بالكذب المطلق.

واشار البيان إلى أن تلك التقارير مكتوبة بطريقة سيئة.

رفضت اتفاقا مع موسكو بشأن بناء قاعدة بحرية.

كما نفى محمد سراج سفير السودان لدى روسيا تخلي الخرطوم عن اتفاق مع موسكو لبناء قاعدة بحرية روسية في ساحل السودان على البحر الأحمر، مؤكدا أن الخرطوم تبحث هذا الاتفاق مع روسيا.

وأفادت صحيفة "روسييسكايا غازيتا" في نوفمبر 2020 بأن ثمة اتفاقا على إنشاء محطة بحرية روسية في السودان. وأضافت الصحيفة أن مشروع إنشاء القاعدة البحرية قدمته وزارة الدفاع الروسية وتم الاتفاق عليه مع وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة في روسيا ولجنة التحقيق الروسية. ووفقا للوثيقة، فإن العدد الأقصى لأفراد القاعدة البحرية لن يتجاوز 300 شخص. ولن يتمكن أكثر من 4 سفن روسية من التواجد هناك في الوقت نفسه.

يشار إلى أنه في عام 2019، وقع الجانبان الروسي والسوداني على اتفاقية بشأن إنشاء مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان.