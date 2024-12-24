نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: جروس يهدد المقصرين في الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، هدد المقصرين في الفريق بالتجميد علي مقاعد البدلاء.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جروس أكد خلال جلساته المستمرة مع اللاعبين بأن المقصر لن يكون له مكان في التشكيل الاساسي".

واختتم:" جروس منح لاعبي الزمالك فرصة أخيرة في مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدًا في الجولة السادسة من الدوري من أجل تصحيح المسار".