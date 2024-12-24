الرياضة

خالد الغندور: جروس يهدد المقصرين في الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، هدد المقصرين في الفريق بالتجميد علي مقاعد البدلاء.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جروس أكد خلال جلساته المستمرة مع اللاعبين بأن المقصر لن يكون له مكان في التشكيل الاساسي".

واختتم:" جروس منح لاعبي الزمالك فرصة أخيرة في مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدًا في الجولة السادسة من الدوري من أجل تصحيح المسار".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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