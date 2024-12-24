انت الأن تتابع خبر مختلف ولافت.. بلقيس بفستان أصفر تثير الجدل في لندن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة بلقيس جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور إطلالتها في الحفل الغنائي الذي أحيته في لندن قبل أيام.

وظهرت بلقيس بفستان مختلف أثار جدلا كبيرا في الصور بإطلالة مختلفة.

كما أنها حازت إعجاب جمهورها، وكتبت في التعليق: “كنت في قمة السعادة في حفل لندن شكر خاص لجميع الجاليات العربية اللي شرفتني بالحضور وبالأخص جمهور اليمن.

وكان الفستان بتصميم مختلف من الستان باللون الاصفر مزود بالفيونكات والبلسية بذيل الفستان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج باللون النود الطبيعي المناسب لاطلالاتها، كما رفعت شعرها للاعلي بالكامل للخلف بطريقة أنيقة مناسبة لاطلالاتها.

يذكر أن بلقيس شاركت الصيف الماضي لأول مرة في مهرجان “موازين” في المغرب.

ووصفت بلقيس مهرجان موازين بأنه محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي نظرا لمكانته الكبيرة وسط المهرجانات الكبرى علي مستوى العالم.

وعلى هامش حفلها الغنائي أدلت بلقيس بتصريحات صحفية قالت فيها إنها غنت بكل اللهجات العربية، واللهجة المغربية البعض يراها صعبه لكنها أتقنتها بسهولة لأكثر من سبب، مضيفة: “حب الموسيقى والثقافة جعلوني ارتبط بالشعب

اليكم صور بلقيس في حفلها بلندن بآخر ظهور لها