نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عدة أيام خاصة في فترات النهار، مع شعور بالبرد خلال فترات الليل المتأخرة وأوقات الصباح الباكر، وهو ما يستوجب الحذر عند الخروج في تلك الأوقات، فكيف سيكون طقس غدا الأربعاء؟

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وتكون حالة الطقس غدا ليلا وفي الصباح الباكر، شديد البرودة على أغلب الأنحاء تصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي: