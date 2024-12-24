نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق الكرة المحلية والعربية مواعيد مباريات البطولات العربية تحديدا مباريات كأس الخليج العربي بالإضافة إلى بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي. تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية بينما تنقل بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 على عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكأس القطرية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية. أهم مباريات اليوم في جميع البطولات الدوري المصري

- زد إف سي وانبي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- طلائع الجيش والزمالك الساعة 8 مساء بتوقيت مصر مباريات كأس خليجي 26

- عمان وقطر الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر

- الكويت والإمارات الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

