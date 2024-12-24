إنتر ميلان يبدي اهتمامه بضم نيكو باز

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي إنتر ميلان مهتم بالحصول على خدمات الأرجنتيني، نيكو باز، لاعب كومو الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته “لا جازيتا ديلو سبورت” فإن إنتر ميلان أبدى اهتمامه بضم نيكو باز.

نيكو باز انضم لصفوف النادي الإيطالي، قادماً من ريال مدريد، الصيف الماضي، ويمتلك الميرنجي حق إعادة الشراء.

خلال الموسم الحالي، شارك نيكو باز في 16 مباراة مع كومو في الدوري الإيطالي، سجل خلالها هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.